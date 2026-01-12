Spectacle Tout d’abord par la Cie Manie Centre culturel Avel Dro Plozévet

Spectacle Tout d’abord par la Cie Manie

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance

En partenariat avec Très Tôt Théâtre, l’ACEPP 29 et la CAF du Finistère.

Propice aux déformations ou aux cache-cache, le vêtement est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des vêtements élastiques trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se déploient en ailes, chatouillent et s’entrelacent. Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour du comédien inventent avec lui un drôle de langage.

Écriture et mise en scène Vincent Regnard Interprète(s) Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg Scénographie Christophe Boisson Création Sonore Stéphane Scott Éclairagiste Julien Lanaud Production & diffusion Vanessa Douzon .

Centre culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

