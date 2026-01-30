Spectacle Tout est chamboulé Cassagnes-Bégonhès

Spectacle Tout est chamboulé

22 avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

La médiathèque propose un spectacle tout est chamboulé lundi 9 février à 9h45.

Cette création réalisée autour de l’univers graphique de l’auteur et illustrateur Vincent Mathy, s’adresse aux tout-petits à partir d’un an et aux adultes qui les accompagnent. Le spectacle aura lieu dans la salle du conseil. Il faut absolument réserver auprès de la médiathèque 05 65 74 71 01 ou du relais petite enfance sud 06 15 80 67 60 car le nombre de places est limité. .

The mediatheque offers a show entitled Tout est chamboulé on Monday February 9 at 9:45 am.

