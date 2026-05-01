SPECTACLE TOUT OU RIEN SOUS LA GRANGE Mauvaisin

Mauvaisin

SPECTACLE TOUT OU RIEN

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Vivez une aventure de théâtre de rue haletante : le Gang Kelly débarque pour une épopée libre et indomptable, entre légende et révolte.

Le dimanche 17 mai, c’est du théâtre de rue, ou plutôt de grands chemins , qui nous rassemblera autour de la Cie Les Philosophes Barbares, dont le nouveau spectacle sera joué ici en avant-première !

Tout ou rien , ou la Légende du gang Kelly, nous plonge dans l’histoire de ce groupe de bandits qui défraya la chronique en Australie à la fin des années 1870, sorte de Robins des bois du bush.

À la fois ennemis publics et amis du peuple, opposants à la couronne britannique, le gang est activement recherché par la police. Et si ces bandits en cavale se planquaient non loin d’ici, à Mauvaisin ?

Avec le Gang Kelly, c’est à la mort, à la vie. Ils n’avaient peur de rien. Ils étaient dignes et libres. Mais aussi fiers et jusqu’au-boutistes. Quitte à être cons. Quitte à commettre l’irréparable. En revendiquant leur statut de hors-la-loi, ils ont questionné la légitimité de celle-ci. Courageux ou irresponsables ? Prophètes martyrs ou terroristes mégalos ?

À partir de 10 ans

Buvette et Crêpes sur place.

Les chiens devront êtres tenus en laisse. .

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Experience a breathtaking street-theater adventure: the Kelly Gang arrives for a freewheeling, indomitable epic of legend and revolt.

L’événement SPECTACLE TOUT OU RIEN Mauvaisin a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE