SPECTACLE TOUT PETIT BLANC

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Spectacle pour les enfants pour la Cie Les Oiseaux Mal Habillés.

10h30

Médiathèque

De 0 à 3 ans, doudous bienvenus

Gratuit sur inscription 0467570383 .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

English :

Children’s show by Cie Les Oiseaux Mal Habillés.

L’événement SPECTACLE TOUT PETIT BLANC Gignac a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT