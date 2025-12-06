SPECTACLE TOUT PETIT BLANC Gignac
SPECTACLE TOUT PETIT BLANC Gignac vendredi 9 janvier 2026.
SPECTACLE TOUT PETIT BLANC
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Spectacle pour les enfants pour la Cie Les Oiseaux Mal Habillés.
10h30
Médiathèque
De 0 à 3 ans, doudous bienvenus
Gratuit sur inscription 0467570383 .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
Children’s show by Cie Les Oiseaux Mal Habillés.
