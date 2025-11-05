Spectacle tout-petits: La Super-Colline MJC BEGARD Bégard
Spectacle tout-petits: La Super-Colline MJC BEGARD Bégard mercredi 5 novembre 2025.
Spectacle tout-petits: La Super-Colline
MJC BEGARD 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 16:30:00
fin : 2025-11-05 17:05:00
Date(s) :
2025-11-05
Un voyage musical et conté, par la compagnie Liratouva. Pour les tout-petits (de 0 à 6 ans) (et leurs parents !) Interprétation Aude Speller | Céline Bird | Julie Le Feunteun .
MJC BEGARD 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle tout-petits: La Super-Colline Bégard a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol