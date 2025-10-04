Spectacle tout-petits : Tèmpi Tèmtoa par Barbara Glet et Louis Galliot mediatheque de vincennes Vincennes

Spectacle tout-petits : Tèmpi Tèmtoa par Barbara Glet et Louis Galliot Samedi 4 octobre, 10h30, 16h00 mediatheque de vincennes Val-de-Marne

Réservation à l’Espace Jeunesse ou au 01 43 98 67 51 à partir du 17 septembre. Spectacle en salle Robert Louis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T16:30

« Tèmpi », c’est le tempo au pluriel.

« Tèmtoa », la mise en son d’une déclaration d’amour : je t’aime toi !

Tèmpi tèmtoa sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. Ce spectacle est une ôde à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente chaque jour entre le tout-petit et ceux qui l’entourent. Avec chacun, le bébé découvre une voix, un corps, une gestuelle, un tempo.

Chaque rencontre est un socle sur lequel il grandit et un tremplin vers le monde. Être aimé et aimer pour lui permettre de s’envoler joyeusement le moment venu.

Le lien entre un tout-petit et ses proches peut sembler évident. Cependant, il reste à construire. Ce spectacle rend hommage aux chansons, aux jeux, aux rituels qui nourrissent cette relation.

mediatheque de vincennes 98 rue de fontenay 94300 Vincennes

