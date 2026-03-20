Spectacle tout public Dans le vent

Médiathèque Chevillon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Tout public

Un spectacle musical aussi décalé que poétique, entre voyage sonore, conférence loufoque et virtuosité nomade. .

Médiathèque Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 95 70

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English :

L’événement Spectacle tout public Dans le vent Chevillon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne