Spectacle tout public « Dans le vent » de et par Raphaël Vuillard

Mise en scène de Yves Neff Jeudi 16 avril, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Et si la musique avait joué un rôle décisif dans l’évolution de l’humanité !?!

Pour appuyer cette thèse du CNRS, un drôle de professeur-musicien nous embarque dans une traversée délirante des siècles et des cultures, entouré de tableaux et de toute une famille d’instruments à vent…de la feuille de Cromagnon, jusqu’au sylphyo électronique d’aujourd’hui, du cor de basset de Mozart, au mijwiz syrien en passant par le hulusi chinois, la birbynè lituanienne, la clarinette basse… et bien d’autres souffles encore !

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

« Un spectacle musical aussi décalé que poétique, entre voyage sonore, conférence loufoque et virtuosité nomade »