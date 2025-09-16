Spectacle « Tout tient encore debout » Evron Évron
Spectacle « Tout tient encore debout » Evron Évron jeudi 12 février 2026.
Spectacle « Tout tient encore debout »
Evron Avenue des Sports Évron Mayenne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12 22:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Comment s’émanciper du piège de l’apparence?? Entre réel et fiction, un spectacle fort sur la reconnexion à soi.
Lou, 15 ans, croque la vie comme on croque dans un gâteau. Mais sa vie bascule à la suite de remarques sur son physique et son appétit débordant. Surveillant son poids et son apparence, elle en vient à souffrir en secret de troubles alimentaires. Dès lors, comment s’accepter et se reconnecter avec son corps??
La compagnie lavalloise Anima s’adresse aussi bien aux parents qu’aux adolescents en prenant à bras-le-corps un sujet aujourd’hui encore méconnu et tabou et invite à retrouver une véritable connexion à soi et à son estime corporelle.
A partir de 12 ans, organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. .
Evron Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr
English :
How do you break free from the trap of appearances? Between reality and fiction, a powerful show about reconnecting with oneself.
German :
Wie kann man sich von der Falle des Scheins befreien? Zwischen Realität und Fiktion, ein starkes Stück über die Wiederverbindung mit sich selbst.
Italiano :
Come liberarsi dalla trappola delle apparenze? Tra realtà e finzione, uno spettacolo potente che parla di riconnessione con se stessi.
Espanol :
¿Cómo liberarse de la trampa de las apariencias? Entre la realidad y la ficción, un poderoso espectáculo sobre el reencuentro con uno mismo.
L’événement Spectacle « Tout tient encore debout » Évron a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons