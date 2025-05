Spectacle Tout va bien par Ose Arts ! – Carvin, 16 mai 2025 07:00, Carvin.

Pas-de-Calais

3 rue du 8 mai 1945 Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Théâtre

« Tout va bien » est un spectacle international et tout public de mime et d’humour visuel moderne comme on en fait peu ! .

3 rue du 8 mai 1945

Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 61 69 03 61 mediation@ose-arts.fr

