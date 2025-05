Spectacle Tout va bien – Mégisserie Saint-Junien, 13 mai 2025 20:30, Saint-Junien.

Spectacle Tout va bien Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Parler d’écologie oui ! Mais en comédie !

C’est ce que propose le groupe Chiendent dans leur nouveau spectacle

Nadège et Julien se retrouvent bloqués dans un petit espace au milieu d’une tragédie apocalyptique. Ils sont amenés à faire le bilan de leurs vies et plus exactement leurs bilans carbone. Ce spectacle offre une réflexion militante sur l’écologie et la sobriété qui en découle. Avec humour, légèreté et sans moralisation aucune, on rit (beaucoup) en compagnie de ses deux personnages cocasses. Une dystopie désopilante qui fait du bien au moral, aux zygomatiques et qui éveille les consciences.

On en redemande !

Le p’tit + de la soirée l’association des Petites Abeilles sera au bar pour vous proposer de découvrir la carte du jardin éphémère. Assiette des abeilles ou grand plateau des saisons, douceurs artisanales à croquer et saveurs naturelles à siroter. 5 EUR.

Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

