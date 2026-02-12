Spectacle Toute en simplicité Théâtre le 5Bis La Réole

Spectacle Toute en simplicité

Théâtre le 5Bis 5bis Rue Jaganneau La Réole Gironde

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez assister au spectacle humoristico-poétique sur l’histoire de la langue française, de et par Rémi Boiron, La Compagnie Humaine. Un seul comédien, certes, mais une quinzaine de personnages, tendres, drôles, attachants. Une danse des mots et un voyage à travers le temps. De ses balbutiements préhistoriques, jusqu’à ses glissades en celte, puis ses teintes importantes de Latin, lui-même imbibé de Grec, puis son éclatement en Oïl et en Oc, puis ses parfums d’Italien, jusqu’à son officialisation, en 1539… Puis ses vicissitudes, taquinées d’Anglais, d’Arabes, d’Espagnols, de Bulgares… Et de novlangues de nos jours. Cette soirée clôturera l’événement organisé par l’Apicad à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle dont vous trouverez un lien vers le programme complet. .

Théâtre le 5Bis 5bis Rue Jaganneau La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 70 01 68 reservationle5bis@gmail.com

