SPECTACLE TOUTE UN HISTOIRE… OFFICE DE TOURISME Toulouse

SPECTACLE TOUTE UN HISTOIRE…

OFFICE DE TOURISME Donjon du Capitole Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le Donjon de l’Office de Tourisme fête ses 500 ans ! Pour l’occasion on vous propose un spectacle plein d’enthousiasme !

Donjon, tour des Archives, consistoire, capitouls… Autant de noms, de fonctions et d’histoires pour un seul lieu. Et vous allez en découvrir les secrets. C’est le défi que s’est lancé le coméguide d’un soir (de la Cie Millimétrée) vous faire voyager à travers 500 ans d’histoire… en seulement 15 minutes.

Pour cela, il est accompagné d’un spécialiste qui incarne tour à tour les personnages évoqués dans le récit. Enfin… presque tous. Une histoire vivante et accessible à partager en famille, pour mieux comprendre ce bâtiment emblématique de notre ville. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques images d’archives en illustration. À l’extérieur, pour vous accueillir ou vous saluer, un duo d’échassiers apporte une touche festive, entre anecdotes historiques et clins d’œil architecturaux.

Pour l’anniversaire du donjon, faites-vous un cadeau !

Pour garder le souvenir de l’événement, une affiche collector a été créée spécialement pour l’occasion ! Elle est en vente à l’Office de tourisme à 5€. Vous pourrez également y acquérir pour 3€ un exemplaire de la Monnaie de Paris spécialement réalisée pour l’occasion Donjon du Capitole 500 ans 1525-2025 . .

OFFICE DE TOURISME Donjon du Capitole Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 17 42 31 31 infos@toulouse-tourisme.com

English :

The Tourist Office Donjon celebrates its 500th anniversary! For the occasion, we’re putting on a show full of enthusiasm!

German :

Der Bergfried des Fremdenverkehrsamtes feiert seinen 500. Geburtstag! Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen eine Show voller Enthusiasmus!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Donjon festeggia il suo 500° anniversario! Per l’occasione, stiamo organizzando uno spettacolo pieno di entusiasmo!

Espanol :

La Oficina de Turismo de Donjon celebra su 500 aniversario Para celebrarlo, le ofrecemos un espectáculo lleno de entusiasmo

L’événement SPECTACLE TOUTE UN HISTOIRE… Toulouse a été mis à jour le 2025-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE