Spectacle toutes les étoiles naissent d’une histoire d’amour La Quatro, auditorium Baud

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Qui sont Andromède et Cassiopée ? Quel est le lien entre la petite et la grande ourse, face à face dans le ciel ? Que murmure l’immensité du cosmos à notre imaginaire ?

Toutes les étoiles naissent d’une histoire d’amour est un spectacle construit à partir de quatre mythes grecs dont les personnages, par la puissance de leurs sentiments et leurs élans de vie, se métamorphosent en étoiles. Ils déraillent, ils sortent du chemin tout tracé pour eux et s’emparent de leur liberté ! Sur scène, un comédien et une comédienne donnent corps et voix à ces figures nées il y a plus de 2000 ans. Ils s’accompagnent de musique électronique jouée en live et vous emportent avec douceur et humour dans un lumineux voyage vers les coups de foudre du ciel.

Adaptation d’après quatre mythes grecs par la Compagnie l’Ere de rien.

