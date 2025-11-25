Spectacle Toutes les petites choses que j’ai pu voir La Maison Nevers

Spectacle Toutes les petites choses que j’ai pu voir

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Théâtre D’après des nouvelles de Raymond Carver

L’errance de femmes et d’hommes arrivant à un moment clé de leur vie où tout peut se jouer.

Rendez vous le Mardi 25 novembre à 17h. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 infos@maisonculture.fr

