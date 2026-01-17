Spectacle toutes premieres Pages Médiathèque Saint-Nazaire-sur-Charente

Spectacle toutes premieres Pages

Médiathèque 5 rue du Grand Village Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

2026-03-20

Lectures des premières pages d’un roman, interprétées par des comédiens.

Médiathèque 5 rue du Grand Village Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Show very first pages

Readings of the first pages of a novel, interpreted by actors.

