Spectacle toutes premieres Pages Médiathèque Saint-Nazaire-sur-Charente

Médiathèque 5 rue du Grand Village Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Début : 2026-03-20 18:30:00
2026-03-20
Lectures des premières pages d’un roman, interprétées par des comédiens.
Médiathèque 5 rue du Grand Village Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 81 72 bibliotheque@stnazairesurcharente.fr
English : Show very first pages
Readings of the first pages of a novel, interpreted by actors.
