Spectacle « Toxic » Cie Ultrabutane 12.14 MJC Chemin Vert Caen vendredi 24 octobre 2025.

Spectacle « Toxic » Cie Ultrabutane 12.14

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

24 octobre 2025 18:30:00

Découvrez un extrait du nouveau spectacle de la Compagnie Ultrabutane 12.14 Toxic lors d’une sortie de résidence.

Le spectacle Toxic

Peut-on romancer son enfance afin de la rendre plus acceptable..? Toxic est nez de David Jonquières ou comment le comédien retrouve sa place et efface son clown.??

La compagnie Ultrabutan 12.14

Depuis 2005, la compagnie Ultrabutane 12.14 est basée à Caen, dans le Calvados. La compagnie est née de la rencontre entre David Jonquières et Cécile Bernot, tous deux issus du spectacle de rue. Ils forment le noyau artistique de cette compagnie qui s’attache particulièrement aux petites formes burlesques.

Par ailleurs, les artistes de la compagnie montent depuis 2018 des projets d’action culturelle, tels que des jumelages avec des établissements scolaires, des projets culture justice ou des projets culture santé. Ces actions sont indissociables de la philosophie de la compagnie, qui vise à amener le théâtre partout où on ne l’attend pas. .

English : Spectacle « Toxic » Cie Ultrabutane 12.14

Discover an extract from Compagnie Ultrabutane 12.14?s new show « Toxic » during a residency outing.

German : Spectacle « Toxic » Cie Ultrabutane 12.14

Entdecken Sie einen Ausschnitt aus dem neuen Stück der Compagnie Ultrabutane 12.14 « Toxic » während eines Residenzausflugs.

Italiano :

Scoprite un estratto del nuovo spettacolo della Compagnie Ultrabutane 12.14 « Toxic » durante un’uscita in residenza.

Espanol :

Descubra un extracto del nuevo espectáculo de la Compagnie Ultrabutane 12.14 « Toxic » durante una salida de residencia.

