Spectacle TOYO contorsionniste et musicien Salle Polyvalente Araules

Salle Polyvalente Le Bourg Araules Haute-Loire

Début : 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

SPECTACLE TOYO un incroyable contorsionniste s’anime en musique pour le plaisir des grands et des petits. Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller ! Un spectacle unique entre magie et poésie sur notre territoire, une prouesse corporelle incroyable…

Salle Polyvalente Le Bourg Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 61 32

English :

SPECTACLE TOYO: an incredible contortionist comes to life with music, to the delight of young and old alike. There’s no age limit for wonder! A unique show combining magic and poetry on our territory, an incredible feat of physical prowess…

German :

SPECTACLE TOYO: Ein unglaublicher Schlangenmensch wird mit Musik zum Leben erweckt, um Groß und Klein zu begeistern. Es gibt kein Alter, um zu staunen! Eine einzigartige Show zwischen Magie und Poesie auf unserem Gebiet, eine unglaubliche körperliche Leistung…

Italiano :

TOYO SHOW: un incredibile contorsionista prende vita a suon di musica, per la gioia di grandi e piccini. Non c’è limite di età per la meraviglia! Uno spettacolo unico che unisce magia e poesia, un’incredibile prodezza fisica…

Espanol :

TOYO SHOW: un increíble contorsionista cobra vida al son de la música, para deleite de grandes y pequeños. La maravilla no tiene límite de edad Un espectáculo único que combina magia y poesía, una increíble proeza física…

