Spectacle « Toyo » par la cie les Colporteurs La Filature Retournac samedi 27 septembre 2025.

Spectacle « Toyo » par la cie les Colporteurs

La Filature 13 allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Cirque et musique !

Par la grâce du contorsionnisme et d’une musique malicieuse, une parenthèse d’émerveillement pour le bonheur des plus petits et des plus grands aussi !

Programmé en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Loire

La Filature 13 allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 mairie@ville-retournac.fr

English :

Circus and music!

With the grace of contortionism and mischievous music, an interlude of wonder for the young and old alike!

Programmed in partnership with the Médiathèque départementale de la Haute-Loire

German :

Zirkus und Musik!

Mit Hilfe von Kontorsionismus und schelmischer Musik wird ein Zwischenspiel des Staunens geboten, das nicht nur die Kleinsten, sondern auch die Größten glücklich macht!

Programmiert in Zusammenarbeit mit der Médiathèque départementale de la Haute-Loire

Italiano :

Circo e musica!

Trucchi da contorsionista e musiche maliziose creano un momento di meraviglia per grandi e piccini!

Programmato in collaborazione con la Médiathèque départementale de la Haute-Loire

Espanol :

¡Circo y música!

Trucos de contorsionista y música traviesa crean un momento de asombro para grandes y pequeños

Programado en colaboración con la Médiathèque départementale de la Haute-Loire

