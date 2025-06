Spectacle « Toytoy, les colporteurs pouetiques » Montigny-en-Gohelle 28 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Spectacle « Toytoy, les colporteurs pouetiques » Place de la Perche Montigny-en-Gohelle Pas-de-Calais

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Plein de surprises, de sons rigolos et de tendresse, orchestré avec malice par la compagnie La Roulotte Ruche

Entrez dans un univers farfelu où un bonimenteur plein d’énergie vous emmène à la rencontre d’un drôle de bonhomme et de ses jouets… qui font pouëts, couics, meuhs et brzz ! .

Place de la Perche

Montigny-en-Gohelle 62640 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 76 76 44 mediatheque@mairie-montigny.fr

English :

Full of surprises, fun sounds and tenderness, mischievously orchestrated by the La Roulotte Ruche company

German :

Voller Überraschungen, lustiger Klänge und Zärtlichkeit, schelmisch orchestriert von der Kompanie La Roulotte Ruche

Italiano :

Pieno di sorprese, suoni divertenti e tenerezza, orchestrato con malizia dalla compagnia La Roulotte Ruche

Espanol :

Lleno de sorpresas, sonidos divertidos y ternura, orquestado con picardía por la compañía La Roulotte Ruche

