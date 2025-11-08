Spectacle Traces de scènes…de tableaux Musée Hèbre Rochefort
Spectacle lors du festival Traces de scènes…de tableaux diffusé dans différents lieux de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 80 80 53
English : Show: Traces of scenes…of paintings
Performance during the ‘Traces de scènes…de tableaux’ festival, held at various venues in Rochefort.
German : Vorstellung: Spuren von Szenen…von Gemälden
Aufführung im Rahmen des Festivals „Traces de scènes…de tableaux“ (Spuren von Szenen…von Gemälden), das an verschiedenen Orten in Rochefort stattfand.
Italiano :
Mostra nell’ambito del festival Traces de scènes?de tableaux in vari luoghi di Rochefort.
Espanol :
Espectáculo en el marco del festival Traces de scènes?de tableaux en varios lugares de Rochefort.
