Spectacle Traces de scènes…de tableaux Musée Hèbre Rochefort

Spectacle Traces de scènes…de tableaux

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Spectacle lors du festival Traces de scènes…de tableaux diffusé dans différents lieux de Rochefort.

English : Show: Traces of scenes…of paintings

Performance during the ‘Traces de scènes…de tableaux’ festival, held at various venues in Rochefort.

German : Vorstellung: Spuren von Szenen…von Gemälden

Aufführung im Rahmen des Festivals „Traces de scènes…de tableaux“ (Spuren von Szenen…von Gemälden), das an verschiedenen Orten in Rochefort stattfand.

Italiano :

Mostra nell’ambito del festival Traces de scènes?de tableaux in vari luoghi di Rochefort.

Espanol :

Espectáculo en el marco del festival Traces de scènes?de tableaux en varios lugares de Rochefort.

