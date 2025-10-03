Spectacle Tragi-comédie Semaine Bleue passage du Theatre Yssingeaux

Spectacle Tragi-comédie Semaine Bleue passage du Theatre Yssingeaux vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire

2025-10-03 15:00:00
2025-10-03

LES VACHES RUMINENT-ELLES DU NOIR ? Sortie de résidence 50 min présentation d’un travail en cours de la compagnie du théâtre du Mayapo.
Théâtre Municipal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@yssingeaux.fr

English :

DO COWS CHEW THE BLACK STUFF? Sortie de résidence 50 min presentation of a work in progress by the Mayapo theater company.

German :

WIEDERKÄUEN DIE KÜHE SCHWARZ? Sortie de résidence 50 min Vorstellung einer laufenden Arbeit der Compagnie du théâtre du Mayapo.

Italiano :

LE MUCCHE MASTICANO LA CAROTA? Exit from residency 50 min presentazione di un lavoro in corso della compagnia teatrale Mayapo.

Espanol :

¿MASTICAN LAS VACAS EL BOLO ALIMENTICIO? Salida de la residencia 50 min presentación de un trabajo en curso de la compañía de teatro Mayapo.

