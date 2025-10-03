Spectacle Tragi-comédie Semaine Bleue passage du Theatre Yssingeaux
Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-10-03 15:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
LES VACHES RUMINENT-ELLES DU NOIR ? Sortie de résidence 50 min présentation d’un travail en cours de la compagnie du théâtre du Mayapo.
passage du Theatre Théâtre Municipal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@yssingeaux.fr
English :
DO COWS CHEW THE BLACK STUFF? Sortie de résidence 50 min presentation of a work in progress by the Mayapo theater company.
German :
WIEDERKÄUEN DIE KÜHE SCHWARZ? Sortie de résidence 50 min Vorstellung einer laufenden Arbeit der Compagnie du théâtre du Mayapo.
Italiano :
LE MUCCHE MASTICANO LA CAROTA? Exit from residency 50 min presentazione di un lavoro in corso della compagnia teatrale Mayapo.
Espanol :
¿MASTICAN LAS VACAS EL BOLO ALIMENTICIO? Salida de la residencia 50 min presentación de un trabajo en curso de la compañía de teatro Mayapo.
