SPECTACLE TRÂMES Villefranche-de-Rouergue

Avec Lore Douziech et Céline Mistral de Croisillon et Cie.

En point de départ, les œuvres au format hors normes du peintre Patrick Noppe et le désir de les faire sortir de leur dimension, de les mettre en mouvements, suivant la danse incarnée de Lore Douziech et le son de la voix cuivrée de Céline Mistral.

Les vers des poétesses Calelhon (Julienne Séguret) et Marcelle Delpastre résonnent en harmonie.

Ils nous guident le long de ce chemin de vie, au fil des saisons, au fil des âges, célébrant le temps qui passe, la transmission et finalement… le perpétuel recommencement.

Dans le cadre des Setmanas Occitanas organisées par l’IEO del Vilafrancat.

En partenariat avec Ouest Aveyron Communauté et son réseau de Lecture publique.

Sur inscription au 07 87 64 58 45 .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

With Lore Douziech and Céline Mistral from Croisillon et Cie.

