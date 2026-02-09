Spectacle transformiste Les Fabuleuses font leur guinguette ! Les Achards
Spectacle transformiste Les Fabuleuses font leur guinguette ! Les Achards vendredi 10 avril 2026.
Spectacle transformiste Les Fabuleuses font leur guinguette !
Espace culturel George Sand Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
.
Espace culturel George Sand Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 19 28 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle transformiste Les Fabuleuses font leur guinguette ! Les Achards a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards