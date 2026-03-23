SPECTACLE TRAVERSÉE CONCERT RÉCIF

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La Pistouflerie vous propose un spectacle et un concert dans une ambiance familiale, le tout, un dimanche après-midi !

Dimanche découverte

TRAVERSÉE propose une réflexion sur la Femme sauvage, mêlant voyage sonore, musique et danse improvisées, ponctués d’extraits du célère ouvrage Femmes qui courent avec les loups . Chaque femme porte en elle une force naturelle instinctive et créatrice. Emeline et Anne-Sophie explorent cette nostalgie du sauvage, en communion, chacune avec son art.

Durée de la prestation: 45 minutes

RECIF est un quartet féminin chantant a capella où dialoguent voix et percussions corporelles. RÉCIF est un projet qui se trouve à la croisée des chemins où naît une parole essentielle: celle de la musique et des corps. Les compositions originales sont riches d’influences de tous horizons jazz, maloya, chanson française, groove de guinée… Ensemble ou en solo les voix émergent sous forme poétique, rythmique, slamée, improvisée, en français, en créole ou en occitan.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie offers a family-friendly show and concert on a Sunday afternoon!

L’événement SPECTACLE TRAVERSÉE CONCERT RÉCIF Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE