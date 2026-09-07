Spectacle : traverser l’humanité, jouer avec le quotidien, Jardin de la Mairie, Murviel-lès-Montpellier
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la Mairie · Murviel-lès-Montpellier
Informations pratiques
Spectacle : traverser l’humanité, jouer avec le quotidien 18 et 19 septembre Jardin de la Mairie Hérault
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Parcours théâtralisé, participatif et plein d’humour, qui revisite différentes périodes de l’histoire de Murviel afin de faire revivre son patrimoine.
Une création originale de la compagnie Arts Mixtes, spécialement conçue pour les Journées européennes du patrimoine.
Jardin de la Mairie 195F route de Bel Air 34570 Murviel-lès-Montpellier Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie 0467477174 https://murviel.fr/ [{« type »: « email », « value »: « vero@artmixte.com »}]
Parcours théâtralisé, participatif et plein dhumour, qui révisite différentes périodes de l’histoire de Murviel, pour raviver notre patrimoine. Une création de la compagnie Arts Mixtes, spécialement…
©Marcel Queralt
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