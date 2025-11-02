Spectacle Tréguidel
Spectacle Tréguidel dimanche 2 novembre 2025.
Spectacle
Tréguidel Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-02 17:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Le P’tit bar du Contrevent accueille la compagnie Ipisiti et le spectacle Les Choses de la Vie , spectacle qui évoque la douceur de la vie et des petits rien qui filent la trame de ses jours, des colères, des indignations… Tout ce qui nous rend humain dans le monde.
Un spectacle qui fait la part belle aux émotions, quelles soient collectives ou profondément intimes, et qui n’oublie pas que la musique est avant tout un rythme ressenti par le corps autant que l’esprit.
Monsieur Léo a une idée fixe que tout le monde soit heureux ! Accompagné de ses camarades Monsieur Kev et Monsieur Iv, il recherche la recette du bonheur. A partir de 4 ans. Ouverture des portes à 16h30. .
Tréguidel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
