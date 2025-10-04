Spectacle très jeune public Bibliothèque municipale Porte des Pierres Dorées

Spectacle très jeune public Bibliothèque municipale Porte des Pierres Dorées samedi 4 octobre 2025.

Spectacle très jeune public Samedi 4 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale Rhône

Gratuit, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Ô bout du bec / Spectacle pour les 1 – 4 ans

Dans un tourbillon, marionnettes, sons, jeux de doigts et chansons s’envolent du nid vers les chemins de la vie.

Bibliothèque municipale Place de la Fontaine 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474688981 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@portedespierresdorees.fr »}]

Ô bout du bec / Spectacle pour les 1 – 4 ans

Alice Bernard