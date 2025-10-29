SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest rue des écoles Saugnac-et-Muret

SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest rue des écoles Saugnac-et-Muret mercredi 29 octobre 2025.

SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest

rue des écoles PARKING DE L’ECOLE Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Le Camion Théâtre nous accueille à l’ecole de Saugnac et Muret pour un spectcale Très Jeune Public (1/ 3 ans)

« Un petit garçon est obligé de partir et traverser l’océan pour trouver un nouveau chez-lui. Dans sa barque il emporte un peu de terre de l’endroit où il aimait jouer. Au fil des jours, il voit pousser une graine dans sa tasse… »

Qu’arrivera t’il ensuite à vous de le découvrir…

Jauge limité à 30 participants par représentation.

Deux représentations: 10h30 et 14h00

Attention la séance de 10h30 est déjà réservée.

Inscriptions obligatoires avant le 24 octobre au 05.58.07.54.54

Manifestation Gratuite organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec la commune de Saugnac et Muret. .

rue des écoles PARKING DE L’ECOLE Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05 laetitia.maisse@coeurhautelande.fr

English : SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest

German : SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest

Italiano :

Espanol : SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest

L’événement SPECTACLE Très jeune public « LA BAS » Camion Théâtre de l’Ouest Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cœur Haute Lande