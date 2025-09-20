Spectacle très jeune public « L’écho du large » Bibliothèque d’Allex Allex
Bibliothèque d’Allex Av Henri Seguin Allex Drôme
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20
Un voyage initiatique et musical qui transportera les petits spectateurs comme les plus grands vers des horizons enchantés.
Bibliothèque d’Allex Av Henri Seguin Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 79 53 biblio.allex@wanadoo.fr
English :
A musical voyage of initiation that will transport young and old alike to enchanted horizons.
German :
Eine musikalische Initiationsreise, die sowohl die kleinen als auch die großen Zuschauer zu zauberhaften Horizonten führen wird.
Italiano :
Un viaggio musicale di iniziazione che trasporterà grandi e piccini verso orizzonti incantati.
Espanol :
Un viaje musical iniciático que transportará a grandes y pequeños a horizontes encantados.
