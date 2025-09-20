Spectacle très jeune public « L’écho du large » Bibliothèque d’Allex Allex

Bibliothèque d’Allex Av Henri Seguin Allex Drôme

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Un voyage initiatique et musical qui transportera les petits spectateurs comme les plus grands vers des horizons enchantés.

Bibliothèque d’Allex Av Henri Seguin Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 79 53 biblio.allex@wanadoo.fr

English :

A musical voyage of initiation that will transport young and old alike to enchanted horizons.

German :

Eine musikalische Initiationsreise, die sowohl die kleinen als auch die großen Zuschauer zu zauberhaften Horizonten führen wird.

Italiano :

Un viaggio musicale di iniziazione che trasporterà grandi e piccini verso orizzonti incantati.

Espanol :

Un viaje musical iniciático que transportará a grandes y pequeños a horizontes encantados.

