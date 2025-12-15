Spectacle très jeune public Manta Espace Saugonna Mamers

Spectacle très jeune public Manta

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 18:00:00

fin : 2026-01-07 19:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Immersion musicale et sensorielle pour les tout-petits !

Plus qu’un spectacle, Manta est une installation artistique dynamique et adaptée aux enfants, remplie d’images et de textures vibrantes, encourageant à l’exploration et à la découverte.

Des projections douces, un éclairage tamisé et des matériaux tactiles interagissent avec le son pour créer une atmosphère totalement immersive qui sublime la musique et invite au jeu imaginatif ou à la contemplation.

Spectacle réservé aux tout petits de 4 à 24 mois.

Mercredi 7 janvier 2026 à 9h30, 11h et 18h

Espace Saugonna Mamers

Tarif unique 4€ (bébé et accompagnateur)

Durée 40 minutes

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical and sensory immersion for toddlers!

L’événement Spectacle très jeune public Manta Mamers a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Maine Saosnois