Début : 2025-06-08 10:30:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Spectacle en partenariat avec la Maison des 1000 jours du Barséquanais.

P’tit bonhomme de chemin

Cie du souffle au son

Texte et interprétation Isabelle Grenier

Mise en scène Guy Prunier

Balade musicale et poétique

Durée 30 mn

Une fois né, le petit bonhomme va tracer son chemin.

Mais par où aller ?

Par ici ou par là-bas

Par en haut ou par en bas

Et quel chemin prendre ?

Le chemin du sommeil ou celui du réveil

Le chemin des gratouilles ou celui des chatouilles

Le chemin du vent ou celui du sable

Le chemin des brigands ou celui des sages …

Sur son P’tit bonhomme de chemin, l’enfant fait ses expériences et ses choix. Il découvre et rencontre l’autre.

Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle Grenier interprète des chansons et des comptines accompagnées par divers instruments ukulélé, ocarina basse, sanzas, sansula, kalimba basse, cloches, balafon suspendu.

Entrée libre pour les futurs parents et parents de jeunes enfants de moins de 3 ans

Réservation obligatoire auprès de la Maison des 1000 jours au 03.25.38.26.74

Tarif préférentiel hors Maison des 1000 jours pour les enfants à partir de 3 ans 5€

Réservations conseillées, les places sont limitées.

Ouverture du café associatif .

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

