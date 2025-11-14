Spectacle très jeune public Sococoon La Quatro, la Parenthèse Baud

La Quatro, la Parenthèse 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 09:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie est pour eux une bulle de découverte et d’exploration.

Parsemé d’une multitude d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et stimule les sens de l’enfant.

L’Armada Productions.

2 séances 9h30 et 10h45. Très jeune public de 2 mois à 2 ans et demi.

Gratuit sur inscription. Places limitées. .

La Quatro, la Parenthèse 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

