Spectacle, Tribunal de Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Spectacle Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

15h : Choeur mixte

15h45 : Atelier de musique ancienne

Tribunal de Brive 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

15h : Choeur mixte