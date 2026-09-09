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Spectacle, Tribunal de Brive, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de Brive · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal de Brive
Adresse
19100 Brive
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Spectacle Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

15h : Choeur mixte
15h45 : Atelier de musique ancienne

Tribunal de Brive 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
15h : Choeur mixte

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