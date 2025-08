Spectacle Tricot Janailhac

Spectacle Tricot Janailhac dimanche 3 août 2025.

Spectacle Tricot

Place Henri Bonnet Janailhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

La Kirn compagnie présente TRICOT, une production déléguée Le Sirque. De l’acrobatie surprenante à voir en famille ! Théo et Lucas Enriquez, sortis de l’École Supérieure des arts du cirque de Bruxelles proposent à travers cette pièce courte un renouveau d’une pratique ancestrale du cirque les jeux icariens. Venez découvrir ce jeune duo prometteur médaillé au Festival Mondial du Cirque de Demain.

Les jumeaux nous plongent dans leur intimité avec humour et joie.

Deux frères qui se connaissent par cœur, qui jouent, dansent et partagent la scène avec tendresse, même dans la tension. Les corps interfèrent, s’entremêlent.

Le challenge est constant ! Entre affrontement et complicité, le duo explore, avec humour, de nouvelles situations acrobatiques dans lesquelles porteur et voltigeur se confondent alors dans une même légèreté.

En partenariat avec la commune de Janailhac. .

Place Henri Bonnet Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

English : Spectacle Tricot

German : Spectacle Tricot

Italiano :

Espanol : Spectacle Tricot

L’événement Spectacle Tricot Janailhac a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus