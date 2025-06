Spectacle Tricot par la Kirn compagnie Aixe-sur-Vienne 4 juillet 2025 20:30

Haute-Vienne

Spectacle Tricot par la Kirn compagnie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

Date(s) :

2025-07-04

A l’occasion des 25 ans de la communauté de communes du Val de Vienne, une soirée festive et conviviale est organisée dans le parc du pôle enfance et jeunesse.

Au programme, de quoi vous divertir avec:

– un spectacle gratuit « TRICOT » par la Kirn Compagnie (durée 30 min) en partenariat avec le Pôle National Cirque de Nexon « Le Sirque »

– une buvette proposée par la Junior Association: @jados.87 (instagram) et un foodtruck sur place: @la_dwicherie (instagram)

Un moment à partager en famille, entre amis, pour fêter ensemble ces 25 années de projets et de solidarité ! .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 02 69

English : Spectacle Tricot par la Kirn compagnie

German : Spectacle Tricot par la Kirn compagnie

Italiano :

Espanol : Spectacle Tricot par la Kirn compagnie

L’événement Spectacle Tricot par la Kirn compagnie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Val de Vienne