Spectacle Trio Alegre Salle Jean Gabin Royan

Mary, Michel et Jean-Marc offrent un spectacle pour soutenir l’association, en musique, dans la joie et le partage.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 89 31 89 claude.duche41@gmail.com
English :
Mary, Michel and Jean-Marc put on a show in support of the association, with music, joy and sharing.
German :
Mary, Michel und Jean-Marc bieten eine Show, um den Verein zu unterstützen, mit Musik, Freude und Teilen.
Italiano :
Mary, Michel e Jean-Marc hanno organizzato uno spettacolo a sostegno dell’associazione, con musica, gioia e condivisione.
Espanol :
Mary, Michel y Jean-Marc ofrecieron un espectáculo en apoyo de la asociación, con música, alegría y convivencia.
