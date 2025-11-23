Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Trio Alegre Salle Jean Gabin Royan

Spectacle Trio Alegre Salle Jean Gabin Royan dimanche 23 novembre 2025.

Spectacle Trio Alegre

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 14:45:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Mary, Michel et Jean-Marc offrent un spectacle pour soutenir l’association, en musique, dans la joie et le partage.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 89 31 89  claude.duche41@gmail.com

English :

Mary, Michel and Jean-Marc put on a show in support of the association, with music, joy and sharing.

German :

Mary, Michel und Jean-Marc bieten eine Show, um den Verein zu unterstützen, mit Musik, Freude und Teilen.

Italiano :

Mary, Michel e Jean-Marc hanno organizzato uno spettacolo a sostegno dell’associazione, con musica, gioia e condivisione.

Espanol :

Mary, Michel y Jean-Marc ofrecieron un espectáculo en apoyo de la asociación, con música, alegría y convivencia.

