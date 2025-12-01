Concert de Noël Place des Carmes Pont-l’Abbé
Concert de Noël Place des Carmes Pont-l’Abbé dimanche 28 décembre 2025.
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-28 16:00:00
fin : 2025-12-28 18:00:00
2025-12-28
Concert orgue violon voix Mark Schutz Pauline Beau Ensemble vocal
Œuvres instrumentales
Chants traditionnels de Noël de Bretagne et d’ailleurs
libre participation
Organisé par les Amis de l’orgue .
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
