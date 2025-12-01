Concert de Noël Place des Carmes Pont-l’Abbé

Concert de Noël

Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

2025-12-28

Concert orgue violon voix Mark Schutz Pauline Beau Ensemble vocal

Œuvres instrumentales

Chants traditionnels de Noël de Bretagne et d’ailleurs

libre participation

Organisé par les Amis de l’orgue .

