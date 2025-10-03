Spectacle Trio Vocal Mussidan

Salle Aliénor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Spectacle Trio Vocal Les MadMen’s à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine.

Un trio vocal de chanteurs professionnels qui vont vous faire revivre les plus grands succès, même parfois oubliés sous forme de mashups ou medleys. De la variété internationale à la Pop, d’hier à aujourd’hui, laissez-vous transporter par Nicolas, Cédric & Ben et leurs voix chaleureuses. Entre le tour de chant et le spectacle, il n’y a qu’un pas. Rempli de simplicité, d’humour, de classe et de naturel, ils font de vous le 4ème Madmen’s.

Tarifs: 26€/ad, 24€/réduit et 18€/enf. Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet www.mussidan.fr. Mairie .

