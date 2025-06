Spectacle trio volubile Anneyron 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Spectacle trio volubile 770 route de Four Banal Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Trio volubile par la Cie la Soupe aux Étoiles.

Chanson française. Spectacle tout public.

Suivi d’un apéro dinatoire partagé. Chacun apporte quelque chose à boire ou à grignoter.

.

770 route de Four Banal

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 23 13 41 associationlafeniere@gmail.com

English :

Voluble trio by Cie la Soupe aux Étoiles.

French song. Show for all.

Followed by a shared aperitif-dinner. Everyone brings something to drink or nibble.

German :

Trio volubile von der Cie la Soupe aux Étoiles.

Chanson aus Frankreich. Aufführung für alle Altersgruppen.

Anschließend gemeinsamer Apéro dinatoire. Jeder bringt etwas zu trinken oder zu knabbern mit.

Italiano :

Trio volubile della Cie la Soupe aux Étoiles.

Chanson francese. Spettacolo per tutte le età.

Segue un aperitivo-cena condiviso. Ognuno porta qualcosa da bere o da sgranocchiare.

Espanol :

Trío voluble de la Cie la Soupe aux Étoiles.

Chanson francesa. Espectáculo para todas las edades.

A continuación, cena aperitivo compartida. Cada uno trae algo para beber o picar.

L’événement Spectacle trio volubile Anneyron a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche