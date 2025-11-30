Spectacle Tristan et l’étoile de Noël Thann
Spectacle Tristan et l’étoile de Noël
place Joffre Thann Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 17:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
Coralie, l’étoile de Noël, a été enlevée par Taptap le pirate et Bourdon. Tristan, héros légendaire, doit la délivrer pour que le Père Noël puisse gâter tous les enfants.
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Coralie, the Christmas star, has been kidnapped by Taptap the pirate and Bumblebee. Tristan, the legendary hero, must rescue her so that Santa can spoil all the children.
German :
Coralie, der Weihnachtsstern, wurde von Taptap, dem Piraten, und Hummel entführt. Der legendäre Held Tristan muss sie befreien, damit der Weihnachtsmann alle Kinder verwöhnen kann.
Italiano :
Coralie, la stella del Natale, è stata rapita da Taptap il pirata e Bumblebee. Tristan, il leggendario eroe, deve salvarla affinché Babbo Natale possa viziare tutti i bambini.
Espanol :
Coralie, la estrella de la Navidad, ha sido secuestrada por Taptap el pirata y Bumblebee. Tristán, el héroe legendario, debe rescatarla para que Papá Noel pueda mimar a todos los niños.
