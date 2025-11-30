Spectacle Tristan et l’étoile de Noël

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:30:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Coralie, l’étoile de Noël, a été enlevée par Taptap le pirate et Bourdon. Tristan, héros légendaire, doit la délivrer pour que le Père Noël puisse gâter tous les enfants.

Coralie, l’étoile de Noël a été enlevée par Taptap le pirate, Bourdon et ses amis, habitants du pays du mal. .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Coralie, the Christmas star, has been kidnapped by Taptap the pirate and Bumblebee. Tristan, the legendary hero, must rescue her so that Santa can spoil all the children.

German :

Coralie, der Weihnachtsstern, wurde von Taptap, dem Piraten, und Hummel entführt. Der legendäre Held Tristan muss sie befreien, damit der Weihnachtsmann alle Kinder verwöhnen kann.

Italiano :

Coralie, la stella del Natale, è stata rapita da Taptap il pirata e Bumblebee. Tristan, il leggendario eroe, deve salvarla affinché Babbo Natale possa viziare tutti i bambini.

Espanol :

Coralie, la estrella de la Navidad, ha sido secuestrada por Taptap el pirata y Bumblebee. Tristán, el héroe legendario, debe rescatarla para que Papá Noel pueda mimar a todos los niños.

L’événement Spectacle Tristan et l’étoile de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay