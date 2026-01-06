Spectacle Tristan Lucas dans Français pas content Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Tristan Lucas dans Français pas content Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 6 février 2026.
Spectacle Tristan Lucas dans Français pas content
Vendredi 6 février 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 21:30:00
fin : 2026-02-06 23:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Dans son nouveau spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves.
Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !
Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France Le Mokiri , Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…
Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !
Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In his new show, this hyperactive nonchalant slowpoke first laughs at himself, then teases the bobos, pokes fun at people looking for meaning in their lives, life coaches and even dares to make jokes about the slave muse.
L’événement Spectacle Tristan Lucas dans Français pas content Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence