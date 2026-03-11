Spectacle Trois contes et quelques

2 chemin du Val de Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Par le Groupe Merci, à partir de 12 ans

Il était une fois mais une seule fois ou plusieurs fois ou c’est tout le temps, ça se répète, tout le temps ça se répète . Spectacle accueilli en co-organisation avec Derrière le Hublot .

2 chemin du Val de Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90 culture@3clt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Groupe Merci, ages 12 and up

L’événement Spectacle Trois contes et quelques Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)