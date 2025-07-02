Spectacle Trois contes et quelques LANNEMEZAN Lannemezan

Spectacle Trois contes et quelques

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Dans Trois contes et quelques, le groupe Merci passe Charles Perrault à la moulinette. Un spectacle caustique et jubilatoire qui fait grincer les chevillettes !

Des princes en costume blanc aux miroirs magiques en passant par des bals qui finissent à minuit, des petits chaperons rouges, des pommes empoisonnées, des chevillettes et bobinettes censées ouvrir les portes, des nains sifflotant et des souliers de verre sans marque. Les grandes personnes ressassent ces sornettes depuis des siècles, prises en otage par les enfants qui refusent de s’endormir. Ces Trois contes et quelques écrits par Emmanuel Adely proposent enfin d’écouter ces histoires sans eux, en claquant la porte et leur interdisant l’accès avant 12 ans, et toc !

Fondé en 1996 à Toulouse, le groupe Merci s’est inventé une aventure qui depuis a donné lieu à vingt-neuf objets nocturnes. Épris tant d’écritures d’aujourd’hui que d’installations plastiques, le groupe Merci a présenté quasiment toutes ses créations au Parvis dont l’inoubliable spectacle La Mastication des morts (2013).

Dès 12 ans Durée 1h10 Tarif 12€ / 8€ / 6€

Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.

Aller / Retour 2€ .

English :

In Trois contes et quelques, the Merci group puts Charles Perrault through his paces. It’s a caustic, jubilant show that’s sure to make your ankles creak!

From princes in white suits to magic mirrors, balls that end at midnight, Little Red Riding Hoods, poisoned apples, pegs and bobbins supposed to open doors, whistling dwarfs and unbranded glass shoes. The grown-ups have been rehashing these tales for centuries, taken hostage by the children who refuse to go to sleep. Emmanuel Adely?s Trois contes et quelques (Three Tales and a Few) offers a chance to listen to these stories without them, by slamming the door and forbidding them access before the age of 12, and toc?!

German :

In Trois contes et quelques nimmt die Gruppe Merci Charles Perrault in die Mangel. Eine ätzende und jubilierende Aufführung, die die Fußgelenke zum Knirschen bringt…!

Von Prinzen in weißen Anzügen über Zauberspiegel, Bälle, die um Mitternacht enden, Rotkäppchen, vergiftete Äpfel, Dübel und Spulenkapseln, die angeblich Türen öffnen, pfeifende Zwerge und Glasschuhe ohne Marke. Die Großen erzählen diese Märchen seit Jahrhunderten und werden dabei von den Kindern, die nicht einschlafen wollen, als Geiseln genommen. Diese drei Märchen und einige mehr von Emmanuel Adely schlagen vor, diese Geschichten endlich ohne sie zu hören, indem man die Tür zuschlägt und ihnen den Zutritt unter 12 Jahren verbietet, und toc!

Italiano :

In Trois contes et quelques, il gruppo Merci mette in scena Charles Perrault. È uno spettacolo caustico e allegro che vi farà scricchiolare le caviglie!

Dai principi in abito bianco agli specchi magici, dai balli che finiscono a mezzanotte ai cappuccetti rossi, dalle mele avvelenate ai chiodini che dovrebbero aprire le porte, dai nani che fischiano alle scarpe di vetro senza marca. Gli adulti ripetono queste storie da secoli, tenuti in ostaggio dai bambini che si rifiutano di andare a dormire. Trois contes et quelques (Tre racconti e pochi) di Emmanuel Adely offre la possibilità di ascoltare queste storie senza di loro, sbattendo la porta e vietando loro l’accesso prima dei 12 anni, e toc?!

Espanol :

En Trois contes et quelques, el grupo Merci pone en escena a Charles Perrault. Un espectáculo cáustico y jubiloso que le hará crujir los tobillos

Desde príncipes con trajes blancos hasta espejos mágicos, bailes que terminan a medianoche, caperucitas rojas, manzanas envenenadas, pinzas y bolillos que supuestamente abren puertas, enanos silbadores y zapatos de cristal sin marca. Los adultos llevan siglos repitiendo estos cuentos, rehenes de los niños que se niegan a dormir. Trois contes et quelques (Tres cuentos y unos cuantos), de Emmanuel Adely, ofrece la posibilidad de escuchar estas historias sin ellos, dando un portazo y prohibiéndoles el acceso antes de los 12 años, ¡y toc!

