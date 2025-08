Spectacle « Trois contes et quelques » Rodez

Spectacle « Trois contes et quelques » Rodez mardi 31 mars 2026.

Spectacle « Trois contes et quelques »

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Théâtre spectacle « Trois contes et quelques », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 31 mars 2026 à 20:30.

Le conte serait-il un perpétuel exercice de modernité ?

Car s’il se colporte de bouche-à-oreille, d’écran en regard, il est sans cesse adapté, réinventé, relu pour se faire entendre de son époque.

Auteur résolument contemporain Emmanuel Adely a réécrit les contes de Charles Perrault en rendant aux paires la jeunesse malicieuse qui leur est due. Ainsi « Peau d’huile », « Lou » ou encore « Serial Lover », nous rappelleront quelques histoires habilement édulcorées par Walt Disney et aujourd’hui remises en scène dans leurs brutales réalités par le surgissement de #MeToo. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

Theater: show « Trois contes et quelques », at MJC Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday March 31, 2026 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « Trois contes et quelques » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 31. März 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Trois contes et quelques », presso il MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 31 marzo 2026 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: espectáculo « Trois contes et quelques », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 31 de marzo de 2026 a las 20:30.

