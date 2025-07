Spectacle Trois éléphants passent Metz

Spectacle Trois éléphants passent Metz lundi 14 juillet 2025.

Spectacle Trois éléphants passent

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 21:40:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Compagnie OPOSITO.

Organisé par HOP HOP HOP dans le cadre des festivités de la Fête National en coproduction avec la Ville de Metz. « Sortis tout droit du coffre à jouets du fils de Gargantua, trois éléphants mécaniques et un escadron de phénix métalliques traversent la ville au son des cornemuses, bombardes et tambours d’une petite armée de soldats de plomb. Des hommes et des femmes aux costumes inspirés des cinq continents accompagnent cette transhumance insolite. Des hommes-phares, porteurs de lumières rouges incandescentes, leur indiquent le chemin jusqu’à la destination finale du cortège, où se déroulera un ultime salut sous la forme d’un concert légendaire.

Ce spectacle monumental s’adossera aux monuments et aux rues de Metz de la grande gare, à la place de la République pour une transhumance éblouissante. À vivre absolument ! »

Départ place Charles de Gaulle, parvis de la gare.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

OPOSITO Company.

Organized by HOP HOP HOP as part of the Fête National festivities, in co-production with the City of Metz. « Straight from the toy chest of Gargantua’s son, three mechanical elephants and a squadron of metallic phoenixes cross the city to the sound of the bagpipes, bombards and drums of a small army of tin soldiers. Men and women in costumes inspired by the five continents accompany this unusual transhumance. Beacon-men, carrying incandescent red lights, show the way to the procession’s final destination, where a final salute takes place in the form of a legendary concert.

This monumental spectacle will be set against the monuments and streets of Metz, from the main railway station to the Place de la République, for a dazzling transhumance. A must-see! »

Departure from Place Charles de Gaulle, station forecourt.

German :

Unternehmen OPOSITO.

Organisiert von HOP HOP HOP im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Koproduktion mit der Stadt Metz. « Direkt aus der Spielzeugkiste von Gargantuas Sohn kommen drei mechanische Elefanten und eine Schwadron metallischer Phönixe, die zum Klang von Dudelsäcken, Bombarden und Trommeln einer kleinen Armee von Zinnsoldaten durch die Stadt ziehen. Männer und Frauen mit Kostümen, die von den fünf Kontinenten inspiriert sind, begleiten diese ungewöhnliche Transhumanz. Leuchtfeuermänner, die rot glühende Lichter tragen, weisen ihnen den Weg bis zum Endziel des Umzugs, wo ein letzter Gruß in Form eines legendären Konzerts stattfindet.

Dieses monumentale Spektakel wird sich an die Denkmäler und Straßen von Metz anlehnen, vom großen Bahnhof bis zur Place de la République, für eine schillernde Transhumanz. Unbedingt erleben! »

Start auf der Place Charles de Gaulle, Vorplatz des Bahnhofs.

Italiano :

Azienda OPOSITO.

Organizzato da HOP HOP HOP nell’ambito della Fête National, in coproduzione con la Città di Metz. « Direttamente dal baule dei giocattoli del figlio di Gargantua, tre elefanti meccanici e uno squadrone di fenici metalliche attraversano la città al suono di cornamuse, bombarde e tamburi di un piccolo esercito di soldati di latta. Uomini e donne in costumi ispirati ai cinque continenti accompagnano questa insolita transumanza. Uomini-faro, con luci rosse incandescenti, indicano loro la strada verso la destinazione finale del corteo, dove si svolge il saluto finale sotto forma di un concerto leggendario.

Questo spettacolo monumentale avrà come sfondo i monumenti e le strade di Metz, dalla stazione centrale a Place de la République, per una transumanza abbagliante. Da non perdere!

Partenza da Place Charles de Gaulle, piazzale della stazione.

Espanol :

Empresa OPOSITO.

Organizado por HOP HOP HOP en el marco de la Fiesta Nacional, en coproducción con la Ciudad de Metz. « Directamente del baúl de juguetes del hijo de Gargantúa, tres elefantes mecánicos y un escuadrón de fénix metálicos atraviesan la ciudad al son de las gaitas, las bombardas y los tambores de un pequeño ejército de soldaditos de plomo. Hombres y mujeres ataviados con trajes inspirados en los cinco continentes acompañan esta insólita trashumancia. Los hombres faro, portadores de luces rojas incandescentes, les indican el camino hacia el destino final de la procesión, donde tiene lugar un saludo final en forma de concierto legendario.

Este espectáculo monumental tendrá como telón de fondo los monumentos y las calles de Metz, desde la estación central hasta la plaza de la República, para una trashumancia deslumbrante. No se lo pierda

Salida de la plaza Charles de Gaulle, explanada de la estación.

