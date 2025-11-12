Spectacle Trois Marches

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre du programme Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver de la CARSAT Aquitaine, en Co organisation avec le SAD du CIAS du Pays Tarusate, engagé activement dans ce programme de prévention, nous vous invitons à venir participer à TROIS MARCHES, spectacle traitant du Domicile .

Dans le cadre du programme Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver de la CARSAT Aquitaine, en Co organisation avec le SAD du CIAS du Pays Tarusate, engagé activement dans ce programme de prévention, nous vous invitons à venir participer à TROIS MARCHES, spectacle traitant du Domicile

Lieu de vie ou de travail, le logement est-il un lieu sans risque ?

Pour en parler ensemble de manière originale, venez découvrir ce théâtre forum interactif proposé par la Compagnie Donc Y Chocs.

Réservation obligatoire mais il n’est pas nécessaire d’imprimer le billet. Nombre de places limité.

>> Collation offerte à l’issue de la représentation.

>> Stands documentation, aides techniques, ASEPT et informations. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 20 42 26

English : Spectacle Trois Marches

As part of CARSAT Aquitaine’s Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver program, and in co-organization with the SAD du CIAS du Pays Tarusate, actively involved in this prevention program, we invite you to come and take part in TROIS MARCHES, a show about the Home .

German : Spectacle Trois Marches

Im Rahmen des Programms Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver der CARSAT Aquitaine und in Zusammenarbeit mit dem SAD des CIAS du Pays Tarusate, das sich aktiv an diesem Präventionsprogramm beteiligt, laden wir Sie ein, an TROIS MARCHES teilzunehmen, einer Aufführung, die sich mit dem Thema Domicile (Zuhause) befasst.

Italiano :

Nell’ambito del programma CARSAT Aquitaine Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver e in collaborazione con il SAD du CIAS du Pays Tarusate, che partecipa attivamente a questo programma di prevenzione, vi invitiamo a partecipare a TROIS MARCHES, uno spettacolo sulla Casa .

Espanol : Spectacle Trois Marches

En el marco del programa CARSAT Aquitania Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver , y coorganizado con la SAD del CIAS del Pays Tarusate, que participa activamente en este programa de prevención, le invitamos a venir y participar en TROIS MARCHES, un espectáculo sobre el Hogar .

L’événement Spectacle Trois Marches Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Tartas