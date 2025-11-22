Spectacle Trop d’amour AGORA Metz
Spectacle Trop d’amour AGORA Metz samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Trop d’amour
AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 17:30:00
fin : 2025-11-22 18:45:00
Date(s) :
2025-11-22
Trop d’amour est un spectacle bilingue francoportugais de la Compagnie Écraser les mouches, où une vieille dame, jouée par une jeune femme, s’empare du plateau pour nous raconter sa vie.
Dans une forme énergique, rythmée et musicale, elle va faire le bilan, et retraverser les événements qui l’ont marquée.
Un spectacle cabarétique qui mêle le politique et l’intime, un récit en forme de puzzle où le personnage principal retrace son histoire, de sa naissance à sa vieillesse, son parcours de femme, de mère, de grand-mère, entre la France et le Portugal.
Dès 12 ans.Tout public
57050 Moselle Grand Est
English :
Trop d?amour is a bilingual Franco-Portuguese show by Compagnie Écraser les mouches, in which an old lady, played by a young woman, takes to the stage to tell us about her life.
In an energetic, rhythmic and musical form, she takes stock and retraces the events that have marked her life.
It’s an energetic, rhythmic and musical show that blends the political and the intimate, a puzzle-like narrative in which the main character retraces her history, from birth to old age, her journey as a woman, mother and grandmother, between France and Portugal.
Ages 12 and up.
German :
Trop d’amour ist ein zweisprachiges französisch-portugiesisches Theaterstück der Compagnie Écraser les mouches, in dem eine alte Dame, gespielt von einer jungen Frau, die Bühne erobert, um uns ihr Leben zu erzählen.
In einer energiegeladenen, rhythmischen und musikalischen Form zieht sie Bilanz und durchläuft die Ereignisse, die sie geprägt haben.
Ein kabarettistisches Stück, das das Politische mit dem Intimen verbindet, eine Erzählung in Form eines Puzzles, in der die Hauptfigur ihre Geschichte von der Geburt bis zum Alter nachzeichnet, ihren Weg als Frau, Mutter und Großmutter zwischen Frankreich und Portugal.
Ab 12 Jahren.
Italiano :
Trop d’amour è uno spettacolo bilingue franco-portoghese della Compagnie Écraser les mouches, in cui una donna anziana, interpretata da una giovane donna, sale sul palco per raccontarci la sua vita.
In uno spettacolo energico, ritmico e musicale, la donna fa il punto della situazione e ripercorre gli eventi che hanno segnato la sua vita.
È uno spettacolo energico, ritmico e musicale che mescola il politico con l’intimo, un racconto in forma di puzzle in cui la protagonista ripercorre la sua storia, dalla nascita alla vecchiaia, il suo viaggio di donna, madre e nonna, tra Francia e Portogallo.
Dai 12 anni in su.
Espanol :
Trop d’amour es un espectáculo bilingüe franco-portugués de la Compagnie Écraser les mouches, en el que una anciana, interpretada por una joven, sube al escenario para contarnos su vida.
En un espectáculo enérgico, rítmico y musical, hace balance y repasa los acontecimientos que han marcado su vida.
Es un espectáculo enérgico, rítmico y musical que mezcla lo político con lo íntimo, una historia en forma de rompecabezas en la que la protagonista recorre su historia, desde el nacimiento hasta la vejez, su viaje como mujer, madre y abuela, entre Francia y Portugal.
A partir de 12 años.
