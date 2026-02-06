Spectacle Tsigania Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Tsigania

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Plongez dans l’univers envoûtant de TSIGANIA, un spectacle puissant réunissant 80 choristes et un orchestre aux couleurs éclatantes violon, guitares, percussions, accordéon, saxophone, flûte traversière et contrebasse.

Inspirée des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, cette création se distingue par ses lignes mélodiques singulières, ses rythmes surprenants, ses changements de tempo audacieux et une large place accordée à l’improvisation. Exigeante et vibrante, elle pousse musiciens et choristes vers de nouveaux territoires d’expression. Imaginé et dirigé par Élisabeth Soulas, enrichi des chorégraphies d’Alizé Estanguet, TSIGANIA offre un voyage intense et profondément humain, où voix, instruments et danse ne font plus qu’un. .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00 oloron@pyrenees-bearnaises.com

English : Spectacle Tsigania

