Spectacle Tu connais la chanson ? Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Spectacle Tu connais la chanson ?

Du mercredi 17 au jeudi 18 décembre 2025 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-18

2025-12-17

Dans ce stand-up poético-musical, Louis Caratini propose au public un savoureux blind-test sur la chanson francophone et nous emporte dans un karaoké géant !

Tu connais la chanson ? est un spectacle interactif du Collectif Animale mis en scène par Charlotte Adrien. Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, Louis Caratini convie le public à un voyage passionnant dans le répertoire musical francophone et nous révèle de manière ludique la musicalité de la langue. Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare, une machine à écrire et un mini clavecin, le comédien partage avec nous tout ce qui fait le sel des oeuvres. Au détour d’anecdotes enrichissantes, alternant humour, poésie et émotion, il nous fait découvrir quelques pépites et nous interroge sur leur genèse mais aussi la notion même de plagiat. Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie contagieuse de ce spectacle drôle et érudit ! .

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In this poetic-musical stand-up comedy, Louis Caratini offers the audience a tasty blind-test on French-language song, and takes us on a giant karaoke tour!

German :

In diesem poetisch-musikalischen Stand-up schlägt Louis Caratini dem Publikum einen köstlichen Blindtest über das französischsprachige Chanson vor und nimmt uns mit auf eine riesige Karaokeparty!

Italiano :

In questo stand-up poetico-musicale, Louis Caratini invita il pubblico a partecipare a un gustoso blind-test sulle canzoni in lingua francese e ci porta in un gigantesco karaoke!

Espanol :

En este stand-up poético-musical, Louis Caratini invita al público a participar en un sabroso test a ciegas sobre canciones en francés, ¡y nos lleva a un karaoke gigante!

